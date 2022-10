MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien (FRA:MRK) Stock Price Passes Above 200-Day Moving Average of $174.59

Shares of MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien (FRA:MRK – Get Rating) crossed above its 200-day moving average during trading on Thursday . The stock has a 200-day moving average of €174.59 ($178.15) and traded as high as €175.25 ($178.83). MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien shares last traded at €173.10 ($176.63), with a volume of 203,278 shares.

The firm’s fifty day simple moving average is €175.13 and its 200 day simple moving average is €174.59.

MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien operates in the healthcare, life science, and electronics sectors worldwide. It discovers, develops, manufactures, and markets pharmaceutical and biological prescription drugs to treat neurology and immunology, oncology, fertility, and cardiology metabolism and endocrinology.

