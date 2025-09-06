Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. (OTCMKTS:AIOSF) Sees Large Growth in Short Interest

Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. (OTCMKTS:AIOSF – Get Free Report) saw a large increase in short interest in August. As of August 15th, there was short interest totaling 249,500 shares, anincreaseof93.7% from the July 31st total of 128,800 shares. Based on an average trading volume of 0 shares, the days-to-cover ratio is presently ∞ days. Based on an average trading volume of 0 shares, the days-to-cover ratio is presently ∞ days.
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación Stock Performance
Shares of Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación stock opened at $6.01 on Friday. The company has a 50-day moving average of $6.11 and a 200 day moving average of $5.62. Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación has a 1 year low of $4.55 and a 1 year high of $6.90.
About Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación
Recommended Stories
- Five stocks we like better than Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación
- 3 Tickers Leading a Meme Stock Revival
- Why DocuSign Could Be a SaaS Value Play After Q2 Earnings
- Why Invest in High-Yield Dividend Stocks?
- Lululemon Share Price Has Plenty of Room Left to Fall
- REIT Stocks – Best REIT Stocks to Add to Your Portfolio Today
- Advanced Micro Devices’ 2026 Forecasts Are Way Too Low
Receive News & Ratings for Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación Daily - Enter your email address below to receive a concise daily summary of the latest news and analysts' ratings for Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación and related companies with MarketBeat.com's FREE daily email newsletter.