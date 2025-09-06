Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. (OTCMKTS:AIOSF) Sees Large Growth in Short Interest

Posted by on Sep 6th, 2025

Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. (OTCMKTS:AIOSFGet Free Report) saw a large increase in short interest in August. As of August 15th, there was short interest totaling 249,500 shares, anincreaseof93.7% from the July 31st total of 128,800 shares. Based on an average trading volume of 0 shares, the days-to-cover ratio is presently ∞ days. Based on an average trading volume of 0 shares, the days-to-cover ratio is presently ∞ days.

Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación Stock Performance

Shares of Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación stock opened at $6.01 on Friday. The company has a 50-day moving average of $6.11 and a 200 day moving average of $5.62. Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación has a 1 year low of $4.55 and a 1 year high of $6.90.

About Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación

(Get Free Report)

Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, SA, an audiovisual company, engages in the television, digital and multimedia development, advertising, cinema, radio, and events organization businesses in Spain and internationally. The company is involved in the production, distribution, dissemination, and marketing of audiovisual content; management of copyright and music rights; development and operation of digital content; and local digital terrestrial television business.

Recommended Stories

Receive News & Ratings for Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación Daily - Enter your email address below to receive a concise daily summary of the latest news and analysts' ratings for Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación and related companies with MarketBeat.com's FREE daily email newsletter.